Вулкан Фуэго в Гватемале вновь просыпается

Гватемала, , 10:05 — REGNUM 2 сентября гватемальские сейсмологи зарегистрировали 26 взрывов в вулкане Фуэго, передает телеканал TeleSur.

По словам представителей национального института сейсмологии Гватемалы, взрывы были слабыми и умеренным, высота выбросов составила 4,3 км. Сильные ливни привели к возникновению лахаров — потоков из вулканического пепла, лавы и грязи, которые движутся вниз по склонам к западу и юго-западу и тащат ветви деревьев и блоки породы диаметром до двух метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате извержения вулкана Фуэго 3 июня были стерты с лица земли три деревни. Погибли более 160 человек, более двухсот числятся пропавшими без вести. Вулкан расположен в 50 км к западу от столицы Гватемалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв извержения вулкана Фуэго достигло 147 человек