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Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Иркутской области

Происшествия

Сейчас принимается решение о транспортировке тел с места аварии

Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Иркутской области
Roberta F
Винт вертолета

Иркутск, 3 сентября 2018, 10:03 — REGNUM  В результате крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области погибли три человека, сообщает 3 сентября пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ.

По данным ведомства, спасатели пешком добрались до места авиакатастрофы, где обнаружили погибший экипаж. Сейчас принимается решение о транспортировке тел с места аварии. Причинами крушения займется межведомственная комиссия.

Напомним, частный вертолет Ми-8 пропал 2 сентября после вылета из аэропорта Усть-Кута в Казачинско-Ленский район. Экипаж воздушного судна в составе трех человек должен был провести аэросъемку, однако в назначенное время не вышел на связь.

Сегодня, 3 сентября, спасатели обнаружили вертолет разрушенным, он находился в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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