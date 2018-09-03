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В Смоленске пять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой

Происшествия

Всего к медикам обратились 13 человек

В Смоленске пять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Скорая помощь

Смоленск, 3 сентября 2018, 09:24 — REGNUM  Пять человек госпитализированы в Смоленске после автоаварии с участием маршрутного такси днем 2 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные регионального УМВД.

Авария произошла на перекрестке улиц Соболева и 2-й Верхний Волок, около 14:10: водитель грузового погрузчика-манипулятора Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом ГАЗель Next и легковым автомобилем Renault Duster.

После аварии 13 человек обратились к медикам за помощью. Пять человек были госпитализированы, в том числе в больницу отправили ребенка 2011 года рождения.

Добавим, что это не первое крупное ДТП в Смоленске с участием общественного транспорта за последнее время 13 августа в аварию попали маршрутное такси, троллейбус, а также легковой автомобиль.

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