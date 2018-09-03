На Филиппинах в результате взрыва пострадали 15 человек

Исулан, Филиппины, , 09:31 — REGNUM Взрыв бомбы в интернет-кафе в Исулане, на юге Филиппин, убил одного человека и ранил еще 15 человек, сообщает индонезийское информагентство Антара.

Это вторая подобная атака за последние несколько дней. Никто не взял на себя ответственность за проведение атаки.

«Исулан, город на острове Минданао, чье население в основном христиане, теперь ищет людей, стоящих за этой атакой», — заявил журналистам генерал Сирилито Собежана.

«Мы подозреваем в нападении бойцов исламского освобождения Бангсаморо. Ни одна другая группа не осмеливалась провести атаки, и никакая другая группа не захотела бы бомбить без причины», — заявил он.

Боевиков также обвинили во взрыве, который произошел во вторник, 28 августа, недалеко от этого места трагедии. Тогда более 30 человек пострадали.

Минданао — территория, на которой проживают многие мусульманские меньшинства. «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» — исламская организация, действующая на острове Минданао на Филиппинах, выступающая за независимость региона.

В 2014 году боевики подписали мирное соглашение с правительством о прекращении 50-летнего конфликта на юге Филиппин. В ходе 50-летней войны около 120 000 человек были убиты и два миллиона человек были вынуждены покинуть страну.

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