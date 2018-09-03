На задержанном в Южной Корее российском судне заканчиваются продукты

Сеул, , 09:21 — REGNUM У экипажа российского судна «Палладий», арестованного в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, закачиваются продукты, заявил 3 сентября председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

«К судну подключили электропитание… Продукты питания, вроде, сегодня должны подойти к концу», — цитирует РИА Новости Суханова.

По его словам, этим вопросом занимается консул, который пообещал обеспечить экипаж продуктами сразу по их окончании. Кроме того, транспортный прокурор дал экипажу форму заявления для обращения в суд по выплате задолженностей по заработной плате.

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Вместе с тем, отметил Суханов, Южная Корея заявляет, что моряки не могут быть отпущены домой до тех пор, пока им не найдут замену.

Напомним, ранее южнокорейская береговая охрана задержала российское судно «Палладий», пытавшееся покинуть порт Пусан без разрешительных документов. Судно было отбуксировано обратно в порт. По словам членов экипажа, работодатель на протяжении нескольких месяцев не выплачивает им зарплату. В инспекцию южнокорейского Пусана поступила соответствующая жалоба.

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