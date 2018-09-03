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В Красноярском крае значительно сократилась площадь лесных пожаров

Происшествия

В лесах региона продолжает действовать режим ЧС

В Красноярском крае значительно сократилась площадь лесных пожаров
Василий Поленов. Горелый лес. 1881

Красноярск, 3 сентября 2018, 09:11 — REGNUM  В Красноярском крае за прошедшие выходные (1−2 сентября) потушили 30 лесных пожаров на общей площади 143,45 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства, в ликвидации возгораний были задействованы более 80 человек, 22 единицы техники, около 20 воздушных судов.

3 сентября в крае зарегистрировано 22 возгорания в лесах на общей площади 73,4 тыс. га. Населённым пунктам и объектам экономики лесные пожары не угрожают, заверили в минлесхозе. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз и по вине местного населения.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края продолжает действовать режим ЧС, введённый 22 июня.

31 августа в крае действовало 50 лесных пожаров на общей площади 269,09 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: В последний день лета в Красноярском крае горят почти 270 тыс. га леса

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Лесные пожары — 2018
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