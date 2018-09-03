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Наивысший уровень пожарной опасности сохраняется на Украине

Происшествия

Киевская область, а также некоторые районы страны могут столкнуться с сильными пожарами

Киев, 3 сентября 2018, 08:58 — REGNUM  На Украине по-прежнему сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает 3 сентября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, украинские синоптики прогнозируют на ближайшие два дня сохранение пятого (чрезвычайного) уровня пожарной опасности в южных, восточных и центральных областях Украины. Аналогичный уровень пожарной опасности сохранится и в южных, и восточных районах Киевской области.

Напомним, с июня на Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, причем в Киевской области ранее опасность была на четвертом уровне. В стране уже произошло множество пожаров, в том числе возле Чернобыльской АЭС, где загорелась сухая трава на площади 10 га.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в стране

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Противопожарная безопасность
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