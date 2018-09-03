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В Харькове задержали двух метадоновых наркодилеров

Происшествия

У преступников обнаружили более 400 свертков с наркотиком

Харьков, Украина, 3 сентября 2018, 08:45 — REGNUM  Более 400 свертков с метадоном обнаружили полицейские на Украине у двух жителей Харькова, сообщает 3 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, полиция провела в Харьковской области антинаркотический рейд под кодовым названием «Мак». В ходе операции были задержаны двое жителей областной столицы в возрасте 23 и 31 год. Наркодилеры имели при себе 415 свертков метадона общей стоимостью 270 тыс. гривен ($9,55 тыс.).

За распространение наркотиков преступники могут получить до 12 лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее на Украине в Запорожской области задержали группу наркоторговцев, у которых были две нарколаборатории, производящие метадон.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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