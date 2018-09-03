В Ульяновской области двухлетний ребёнок погиб в канализации

Ульяновск, , 08:36 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства гибели ребёнка, который провалился в сливную яму и погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла вечером 2 сентября в Николаевском районе Ульяновской области. По данным надзорного ведомства, двухлетний ребёнок погиб, упав в канализационную сливную яму, которая находилась недалеко от дома.

«Ребёнок воспитывался в многодетной семье и в момент трагедии находился на попечении матери. Сливная яма не была оборудована крышкой или запорным устройством», — говорят в прокуратуре.

Инициирована проверка деятельности органов системы профилактики, субъектов системы ЖКХ. Обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, ранее в Ульяновске области годовалая девочка выпала из окна. Трагедия произошла 16 августа, девочка упала с девятого этажа и скончалась по дороге в больницу. Ранее с четвёртого этажа выпал четырёхлетний мальчик.

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Между тем в Ульяновской области растёт число трагедий на воде. 14 августа при попытке переплыть Свиягу вместе с друзьями утонул 14-летний подросток, который отстал от группы товарищей. Его тело было обнаружено 15 августа и изъято из воды. В июле в регионе было возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи из троих человек: по предварительным данным, они утонули в машине, сорвавшись с обрыва, в числе погибших — ребёнок. Также в июле травмы получил ребёнок, катаясь на водном аттракционе.

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