Президент Бразилии о пожаре в Национальном музее: «Утрачены 200 лет работы»

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 08:42 — REGNUM Причиной пожара, уничтожившего бразильский Национальный музей в Рио-де-Жанейро, стали «годы халатности». Об этом заявил министр культуры Бразилии Сержио Са Лейтау, передает телеканал TeleSur.

«Пусть это послужит предупреждением, чтобы подобные трагедии не повторялись в других музеях и учреждениях», — сказал министр.

«Для Бразилии неисчислима потеря коллекции Национального музея. Сегодня трагический день для музеологии нашей страны. Были утрачены 200 лет работы, исследования и знания», — написал на своей странице в Twitter президент страны Мишель Темер.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Национальном музее случился в ночь на 3 сентября по европейскому времени. За три часа здание выгорело полностью. Четверо охранников, находившиеся в музее в момент начала пожара, не пострадали.

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