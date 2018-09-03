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На яхте мексиканского миллиардера обнаружили тело 20-летней модели

Происшествия

Причина смерти пока не установлена

Афины , 3 сентября 2018, 08:38 — REGNUM  Власти Греции расследуют гибель 20-летней австралийской модели Шинейд Макнамара, найденной мертвой на яхте мексиканского миллиардера недалеко от греческого острова Кефалония, сообщает 3 сентября Fox News.

Модель была найдена без сознания, врачи безуспешно пытались спасти ей жизнь вызвав вертолет, чтобы экстренно доставить ее в больницу. Причина смерти пока не раскрывается.

Яхта принадлежит 87-летнему миллиардеру Альберто Баильересу, покинувшему судно за два дня до смерти Макнамары. Женщина находилась на яхте в течение последних четырех месяцев. Чем она там занималась, не уточняется.

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