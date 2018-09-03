Задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская»

Москва, , 08:19 — REGNUM Мужчина, которого подозревают в убийстве полицейского на станции московского метро «Курская», задержан. Об этом сообщила 3 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что подозреваемый по делу, возбужденному по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», доставлен для допроса в отдел полиции.

«Столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская», — отметила Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 сентября неизвестный на станции метро «Курская» застрелил сотрудника 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Инцидент произошёл после того, как полицейский остановил подозрительного гражданина для проверки документов.

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