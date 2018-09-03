В Башкирии от отравления газом скончался подросток

Уфа, , 08:24 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка в Уфе от отравления газом для зажигалок, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

Отмечается, что тело мальчика было обнаружено днем 2 сентября во дворе одного из домов города.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия, изъяты баллоны с газом для зажигалок. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время участились случаи смерти подростков от отравления токсичными веществами. Так, в июле во Владимирской области подросток погиб, вдохнув газ из алюминиевого баллона «Газ бутан». Еще один случай произошел в августе в Тюмени, где 14-летний школьник умер, надышавшись дезодоранта.

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