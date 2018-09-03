Восемь украинских военнослужащих пострадали в Донбассе

Киев, , 07:56 — REGNUM За сутки 2 сентября четверо военнослужащих ВСУ получили ранения, еще четверо были легко ранены, сообщает пресс-служба «операции объединенных сил» («ООС») на странице в соцсети Facebook.

Украинские военные утверждают, что их позиции обстреливались в течение прошедших суток 16 раз.

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Напомним, в Донбассе с 29 августа наступило «школьное» перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это не первое перемирие, объявленное между воюющими сторонами, — ранее уже объявлялось несколько перемирий, однако каждый раз они не соблюдались. Тем не менее, по данным ОБСЕ, во время перемирий интенсивность обстрелов сокращается.