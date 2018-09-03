Нападавший на женщин житель Ульяновской области получил 17 лет

Ульяновск, , 07:55 — REGNUM В Ульяновской области завершилось обвинительным приговором уголовное дело в отношении местного жителя, который нападал на женщин — одна из них была убита, второй удалось отбиться от злоумышленника. Как сообщает следственное управление СКР, мужчине нужны были от жертв деньги на спиртное.

Приговор выслушал житель одного из ульяновских сёл, который был признан в убийстве и разбое. Следствие установило, что его жертвами становились женщины. Одна из них была задушена, а тело сброшено в овраг. Приговором суда ему назначено 17 лет лишения свободы колонии строгого режима, также ему надлежит выплатить моральный вред родственникам потерпевшей в размере 2,5 млн рублей.

Согласно материалам дела, 3 января 2018 года подсудимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории социально-реабилитационного центра имени Е. М. Чучкалова в селе Ундоры, в ходе спонтанно возникшей ссоры избил 45-летнюю женщину.

«Совершив после этого в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, подсудимый задушил ее, а тело спрятал в овраг. Установлено, что потерпевшая приехала в реабилитационный центр для лечения и отдыха из Самарской области. В ходе следствия мужчина пояснил, что убил из-за того, что жертва не дала ему деньги на спиртное», — говорят в следственном управлении.

После этого, по данным следствия, мужчина в селе Ундоры напал на местную жительницу, ударив её несколько раз стеклянной бутылкой. Он попытался забрать сумку, но сельчанка оказала ему сопротивление, и нападавший убежал.

Также в регионе раскрыто убийство, совершенное 25 августа 2018 года. Дело заведено в отношении ранее судимого 35-летнего жителя одного из сёл Барышского района. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударил потерпевшего ножом, а тело на тележке отвез к соседнему селу и спрятал в лесопосадке, забросав ветками. Подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.