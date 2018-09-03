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Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в Ливии во время боевых действий

Происшествия

Ситуация в стране накаляется

Триполи, 3 сентября 2018, 07:39 — REGNUM  Ожесточенные бои в столице Ливии Триполи угрожают затянуть страну все глубже в хаос гражданской войны. Во время боевых действий из столичной тюрьмы сбежали около 400 заключенных, передает немецкий телеканал N-TV.

Согласно сообщению ливийской полиции, опубликованному утром 3 сентября, в одной из тюрем вспыхнул мятеж. Охранники, чтобы не подвергать риску свою жизнь, не стали оказывать сопротивления и позволили заключенным выйти.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в Триполи обострилась в конце августа. В городе идут бои между враждующими группировками, объявлено чрезвычайное положение.

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Гражданская война в Ливии
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