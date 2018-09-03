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При столкновении лодок на реке Колорадо в США пострадали девять человек

Происшествия

Инцидент произошёл на границе штатов Калифорния и Аризона

Лос-Анджелес, США, 3 сентября 2018, 05:12 — REGNUM  В США девять человек пострадали и четверо числятся пропавшими без вести после столкновения двух лодок на реке Колорадо, передаёт Associated Press.

Отмечается, что ЧП произошло на хорошо исследованном участке реки на границе штатов Калифорния и Аризона.

В результате столкновения две лодки, на которых находились в общей сложности 16 человек, затонули. Пострадавших при крушении вытащили из воды члены экипажа проходившего мимо судна.

Сообщается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Неизвестной остаётся судьба трёх женщин и одного мужчины. В районе ЧП проводится поисковая операция, в которой задействованы аквалангисты. Береговая линия обследуется с вертолётов.

Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Происшествия на воде
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