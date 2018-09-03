Грузовой поезд столкнулся с автомобилем в Забайкальском крае

п.г.т. Атамановка, Забайкальский край, 3 сентября 2018, 04:23 — REGNUM Авария с участием легкового автомобиля и поезда с цистернами произошла 3 сентября в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Как уточняется, ЧП произошло на железнодорожном переезде в районе населённого пункта Атамановка Читинского района.
По информации телеканала «Рен ТВ», в результате аварии погиб один человек и ещё трое пострадали.
На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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