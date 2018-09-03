Понедельник, 3 Сентября 2018 года
04:58:54 МСК

Грузовик с военнослужащими попал в ДТП в Приморье

Происшествия

Военный автомобиль «Урал» упал в кювет во время сильного ливня

Владивосток, 3 сентября 2018, 02:58 — REGNUM  Автомобиль «Урал» с военнослужащими попал в ДТП 3 сентября в Приморском крае, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, авария произошла в районе населённого пункта Романовка Шкотовского района.

Местное издание «Дейта.RU» сообщает со ссылкой на очевидцев, что грузовик с вооружённым морскими пехотинцами упал в кювет. Отмечается, что в районе ЧП идёт сильный ливень. Сотрудники ДТП к месту пока не прибыли.

По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. Подробности произошедшего уточняются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить