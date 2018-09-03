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На станции метро «Курская» в Москве убит сотрудник полиции

Происшествия

Полиция ведёт розыск нападавшего

На станции метро «Курская» в Москве убит сотрудник полиции
Выстрел

Москва, 3 сентября 2018, 01:29 — REGNUM  Сотрудник полиции найден мёртвым на станции «Курская» Кольцевой линии Московского метрополитена, сообщает 3 сентября Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, полицейский остановил подозрительного молодого человека для проверки документов. Во время разговора тот отпросился в туалет, и сотрудник полиции отпустил его. Заметив, что мужчина долго не возвращается, полицейский зашёл внутрь. В этот момент злоумышленник достал пистолет и дважды выстрелил в стража порядка. В результате ранения в голову полицейский скончался на месте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в результате инцидента погиб сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене.

По подозрению в совершении нападения разыскивается мужчина невысокого роста азиатской внешности. В настоящее время составляется фоторобот преступника.

Читайте развитие сюжета: МВД подтвердило убийство полицейского на станции метро «Курская»

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