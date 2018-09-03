Жертвами ливней на юге Китая стали пять человек

Куньмин, Китай, , 00:50 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли и ещё 16 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Юньнань на юге Китая, передаёт агентство «Синьхуа».

Как сообщается, к наводнению привели сильные дожди, обрушившиеся на регион в воскресенье, 2 сентября. В результате природного бедствия оказались повреждены здания. Уезд Малипо оказался без электроэнергии и связи из-за ливней.

Местные власти объявили о введении режима экстренного реагирования на территории провинции. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.