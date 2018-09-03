ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Москве

Москва, , 00:33 — REGNUM Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла вечером 2 сентября на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошёл во дворе дома №17 по улице Кантемировская. Столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль Nissan.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, неделей ранее на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы столкнулись автомобиль скорой помощи и Nissan Juke, в результате чего «скорая» перевернулась. В ДТП пострадали три человека.

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