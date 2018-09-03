Понедельник, 3 Сентября 2018 года
01:38:57 МСК

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Москве

Происшествия

В результате аварии никто не пострадал

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Москве
Bissig
Скорая помощь

Москва, 3 сентября 2018, 00:33 — REGNUM  Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла вечером 2 сентября на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошёл во дворе дома №17 по улице Кантемировская. Столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль Nissan.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, неделей ранее на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы столкнулись автомобиль скорой помощи и Nissan Juke, в результате чего «скорая» перевернулась. В ДТП пострадали три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве произошло ДТП с участием скорой помощи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП с машинами «скорой помощи»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить