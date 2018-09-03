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Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу из окна жилого дома

Происшествия

Подозреваемый задержан полицией

Житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу из окна жилого дома
Цитата из к/ф «Старое ружьё». Реж. Робер Энрико. 1975. Франция — ФРГ
Человек с ружьём

Санкт-Петербург, 3 сентября 2018, 00:22 — REGNUM  В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья из окна жилого дома, сообщили 2 сентября в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сообщение о стрельбе в доме №76 по улице Костюшко поступило около 16:00 мск. По свидетельствам очевидцев, мужчина угрожал прохожим и произвёл несколько выстрелов из окна.

К месту прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Территория вокруг дома была оцеплена, на два часа также было перекрыто газоснабжение нескольких квартир.

В настоящее время подозреваемый задержан. Полиция выясняет мотивы действий мужчины. По предварительной информации, на ружьё, из которого производилась стрельба, у мужчины имеется лицензия.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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