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В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Москва, 2 сентября 2018, 22:35 — REGNUM  В Москве столкнулись два транспортных средства — иномарка и машина скорой помощи. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

ДТП произошло в воскресенье, 2 сентября, в районе д. 17 по ул. Кантемировская. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник уточнил, что столкновение легкового автомобиля Nissan и кареты «скорой помощи произошло во дворовой территории.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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