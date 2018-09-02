Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
22:00:03 МСК

В Николаеве задержан подозреваемый в убийстве исследователя «Голодомора»

Происшествия

Полицейские изъяли орудие убийства

В Николаеве задержан подозреваемый в убийстве исследователя «Голодомора»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Николаев, Украина, 2 сентября 2018, 21:11 — REGNUM  Сотрудники национальной полиции задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве профессора Николаевского национального университета Николая Шитюка, сообщили 2 сентября в пресс-службе национальной полиции Украины в Николаевской области.

Злоумышленника вычислили по видеозаписям с камер наблюдения неподалеку от места убийства. Мужчину задержали в Николаевском районе на остановке общественного транспорта.

Подозреваемый заявил, что нанес ученому смертельные ранения во время внезапно вспыхнувшей ссоры. После убийства он забрал некоторые вещи жертвы, которыми распорядился по своему усмотрению.

У задержанного изъято орудие убийства.

Напомним, 1 сентября в съемной квартире был обнаружен труп известного ученого-исследователя так называемого «Голодомора» Николая Шитюка. На теле 65-летней жертвы выявлены многочисленные ранения.

Читайте также: В Киеве начали заранее праздновать «Голодомор»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить