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На Филиппинах в результате взрыва погиб один человек

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 2 сентября, в городе Исулан

Манила, 2 сентября 2018, 20:21 — REGNUM  Мощный взрыв прогремел на Филиппинах. Об этом сообщает издание Rappler со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 сентября, в городе Исулан. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Причина взрыва — бомба. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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