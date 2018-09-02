СКР начал проверку после исчезновения вертолета Ми-8 в Иркутской области

Иркутск, , 19:56 — REGNUM По факту исчезновения вертолёта МИ-8 в Иркутской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следственными органами … организована доследственная проверка по факту исчезновения вертолета МИ-8», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вертолет МИ-8, на борту которого находились 3 члена экипажа, вылетел 2 сентября из аэропорта Усть-Кута Иркутской области в Казачинско-Ленский район. Экипаж воздушного судна, который так и не вышел на связь, должен был провести аэросъемку.

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