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СКР начал проверку после исчезновения вертолета Ми-8 в Иркутской области

Происшествия

Вертолет Ми-8 исчез в Иркутской области

СКР начал проверку после исчезновения вертолета Ми-8 в Иркутской области
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации.

Иркутск, 2 сентября 2018, 19:56 — REGNUM  По факту исчезновения вертолёта МИ-8 в Иркутской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следственными органами … организована доследственная проверка по факту исчезновения вертолета МИ-8», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вертолет МИ-8, на борту которого находились 3 члена экипажа, вылетел 2 сентября из аэропорта Усть-Кута Иркутской области в Казачинско-Ленский район. Экипаж воздушного судна, который так и не вышел на связь, должен был провести аэросъемку.

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Авиапроисшествия
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