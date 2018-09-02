Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
17:29:52 МСК

Турция перебрасывает к границе с Сирией танки M60T

Происшествия

«Фуры с танками в условиях усиленных мер безопасности проследовали в провинцию Хатай»

Анкара, 2 сентября 2018, 17:20 — REGNUM  Турецкие танки M60T, модернизированные компанией ASELSAN, направляются к пограничным заставам на границе с Сирией. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники.

«Фуры с танками в условиях усиленных мер безопасности проследовали в провинцию Хатай через районы Антакья и Яйладагы», — передает вещатель.

Отмечается, что из Хатая танки будут переброшены к пограничным заставам на границе с Сирией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция ведет активную внешнюю политику на территории Сирии, где действуют в том числе и террористические группировки.

Читайте также: К границе с Идлибом идут дополнительные турецкие войска

А также: В сирийской оппозиции видят шанс на политическое решение к концу 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить