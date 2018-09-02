Турция перебрасывает к границе с Сирией танки M60T

Анкара, , 17:20 — REGNUM Турецкие танки M60T, модернизированные компанией ASELSAN, направляются к пограничным заставам на границе с Сирией. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники.

«Фуры с танками в условиях усиленных мер безопасности проследовали в провинцию Хатай через районы Антакья и Яйладагы», — передает вещатель.

Отмечается, что из Хатая танки будут переброшены к пограничным заставам на границе с Сирией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция ведет активную внешнюю политику на территории Сирии, где действуют в том числе и террористические группировки.

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