В Турции в результате ДТП погибли семь человек

Анкара, , 16:04 — REGNUM На юго-востоке Турции столкнулись два транспортных средства — трактор и микроавтобус. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в воскресенье, 2 сентября, в провинции Газиантеп. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще девятнадцать получили различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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