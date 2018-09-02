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В Турции в результате ДТП погибли семь человек

Происшествия

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб

Анкара, 2 сентября 2018, 16:04 — REGNUM  На юго-востоке Турции столкнулись два транспортных средства — трактор и микроавтобус. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в воскресенье, 2 сентября, в провинции Газиантеп. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще девятнадцать получили различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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