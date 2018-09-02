В Челябинской области обезвредили крупную наркогруппировку

Челябинск, , 15:47 — REGNUM В Челябинской области силовики накрыли крупную наркогруппировку. Девять человек задержаны, а масса изъятых нарковеществ составила 3,2 кг., сообщили корреспонденту иа regnum в областном главке МВД России.

Задержания прошли в Магнитогорске, Челябинске, Кыштыме, Миассе, а также в Кусинском и Бердинском районах. Среди задержанных одна женщина. Четверо водворены в изолятор временного содержания и ждут меры пресечения, остальных отпустили под подписку о невыезде.

По фактам деятельности группы возбуждено семь уголовных дел. Следствие ведёт полиция. Пойманным вменяют изготовление, сбыт, и пересылку наркосредств и т.д. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.