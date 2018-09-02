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Каждый месяц 394 ребенка становятся жертвами изнасилования в Танзании

Происшествия

Комитет по юридическим правам и правам человека в Танзании опубликовал отчет, согласно которому каждый месяц 394 ребенка становятся жертвами изнасилования. За последние шесть месяцев резко возросли случаи изнасилования детей в Танзании

Додома, 2 сентября 2018, 14:12 — REGNUM  В 2018 г. в Танзании наблюдается резкий рост количества случаев изнасилования детей. Если в 2017 году за период с июля по январь было зарегистрировано около 12 подобных инцидентов, то в 2018 году было отмечено уже 533 случая изнасилований детей.

По сообщению новостного агентства BBC Swahili, Фундикира Уазамби сотрудник Комитета по юридическим правам и правам человека в Танзании, заявил, что около 66% танзанийских детей подвергались насилию. Этот показатель значительно ниже у женщин — 34%.

Статистика указывает на то, что чаще всего в роли насильников выступают ближайшие родственники и соседи.

В отчете также говорится об увеличении случаев изнасилования среди представительниц женского пола. Каждый месяц в стране жертвами сексуального харассмента становятся 203 женщины.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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