Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
14:24:46 МСК

В афганской провинции Кунар ликвидированы 9 террористов

Происшествия

В результате операций, проведенных силами международной коалиции в пятницу вечером в провинции Кунар, было убито 9 боевиков

Асадабад, Афганистан, 2 сентября 2018, 13:47 — REGNUM  В ходе серии операций в афганской провинции Кунар убито 9 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Pajhwok, командующий силами безопасности провинции Фаридулла Дехкан заявил, что вечером 31 августа в районах Вата-Пур и Чавкай силы международной коалиции, провели серию воздушных атак с применением беспилотной авиации.

Фаридулла Дехкан сообщил, что в районе Чавкай провинции Кунар в результате операции было убито четыре боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая их командира Рахматуллу, еще трое получили ранения. В ходе атаки в районе Вата-Пур было убито четыре сторонника «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Командующий сил безопасности провинции утверждает, что убитых и раненых среди гражданского населения нет.

Представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данное заявление.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить