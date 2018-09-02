В афганской провинции Кунар ликвидированы 9 террористов

Асадабад, Афганистан, , 13:47 — REGNUM В ходе серии операций в афганской провинции Кунар убито 9 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Pajhwok, командующий силами безопасности провинции Фаридулла Дехкан заявил, что вечером 31 августа в районах Вата-Пур и Чавкай силы международной коалиции, провели серию воздушных атак с применением беспилотной авиации.

Фаридулла Дехкан сообщил, что в районе Чавкай провинции Кунар в результате операции было убито четыре боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая их командира Рахматуллу, еще трое получили ранения. В ходе атаки в районе Вата-Пур было убито четыре сторонника «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Командующий сил безопасности провинции утверждает, что убитых и раненых среди гражданского населения нет.

Представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данное заявление.