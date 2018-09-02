В афганской провинции Парван ликвидированы четыре боевика

Кабул, , 13:41 — REGNUM В афганской провинции Парван силы международной коалиции нанесли авиационные удары по позициям боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщается о четырех убитых талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные лица Службы безопасности провинции заявили, что боевики планировали совершить атаку на крупнейшую авиационную базу сил коалиции Баграм, но в результате нанесенных авиаударов нападение было предотвращено.

Пресс-секретарь губернатора провинции Парван Вахида Шахкар сообщила, что данная операция против боевиков была проведена в деревне Насру Кала. Она также добавила, что были уничтожены боеприпасы и снаряжение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что, несмотря на операцию сил международной коалиции, им удалось нанести ракетные удары по авиабазе Баграм.

За последний месяц авиабаза четыре раза подвергалась ракетным обстрелам.