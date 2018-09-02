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В пассажирский самолет, летевший из Москвы в Норильск, ударила молния

Происшествия

На борту возникла паника

Москва, 2 сентября 2018, 12:59 — REGNUM  В пассажирский самолет авиакомпании «Нордстар», который выполнял рейс из Москвы в Норильск, ударила молния. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Горелов.

По его словам, молния ударила в самолет через пять минут после его взлете из аэропорта в Москве во время прохождения грозового фронта. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет не получил повреждений и благополучно долетел до Норильска, совершив посадку в штатном режиме.

Уточняется, что молния попала в крыло самолета. По сообщениям самих пассажиров, на борту возникла кратковременная паника. Когда самолет проходил грозовой фронт, его сильно болтало, а когда молния ударила в крыло пассажиры запаниковали и стали просить пилота повернуть обратно.

Однако экипаж набрал высоту и прошел зону турбулентности. Стюардессы принесли некоторым пассажирам валидол и валерьянку. Далее полет продолжался в спокойном режиме.

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Авиапроисшествия
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