Оба черных ящика Boing, загоревшегося в Сочи, доставлены в Москву

Москва, , 12:32 — REGNUM В Москву доставлены два бортовых самописца пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair, который в ночь на 1 сентября при посадке в международном аэропопрту «Адлер» (Сочи) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает ТАСС.

Оба черных ящика находятся в хорошем состоянии и уже доставлены в Москву. Скоро начнётся их расшифровка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский лайнер авиакомпании Utair выполнял рейс из Москвы в Сочи. Во время посадки в аэропорту «Адлер» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло о загражение и упал в русло реки. Левый двигатель самолета загорелся, после чего вспыхнул авиационный керосин, вылившийся из крыла.

На борту самолета находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результатет инцидента пострадали 18 пассажиров, среди которых трое детей. На месте происшествия также скончался сотрудник аэропорта, который первым прибыл к горящему самолету и проводил эвакуацию, у него не выдержало сердце.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет ведет расследование причин аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: Utair выплатит компенсации пассажирам Boeing, аварийно севшего в Сочи