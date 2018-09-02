В калужском Обнинске обрушилось ограждение балкона общежития: есть жертвы

Обнинск, Калужская область, , 12:23 — REGNUM В Калужской области следственными органами начата проверка по факту обрушения ограждения балкона в общежитии Обнинска. Об этом 2 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Валерий Сидоров.

По его словам, вечером 1 сентября 2018 года в одном из общежитий по улице Победы города Обнинска произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины, проживающие в этом общежитии.

В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы в лечебное учреждение, где одна из них позже скончалась от тяжелых травм.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Валерий Сидоров.