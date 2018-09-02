В Кашмире террористы отпустили 10 заложников — членов семей полицейских

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 12:13 — REGNUM На юге индийского штата Джамму и Кашмир боевики террористической организации Хезбул Муджахеддин отпустили десять членов семей сотрудников индийской полиции, находившихся в заложниках.

По сообщению агентства Live Hindustan (Лайв Хиндустан), похищение боевики осуществили вечером в среду, 29 августа, в нескольких районах штата Джамму и Кашмир. Вечером в пятницу 31 августа стало известно, что все заложники отпущены на свободу и воссоединись со своими семьями. В тот же вечер из правительственной тюрьмы был освобождён отец одного из командиров террористической организации.

Вооружённые силы и полиция Индии уже несколько десятилетий ведут борьбу против сепаратистских организаций на территории пограничного штата. По мнению официального Дели, вооружённые формирования исламистов в Кашмире получают помощь из Пакистана. В ответ на недавнюю террористическую атаку, в которой погибло четверо полицейских, правительственные силы задержали 30 человек — родственников террористов, среди которых был отец одного из лидеров Хезбул Муджахеддин .