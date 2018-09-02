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На Японию в ближайшие дни обрушится тайфун

Происшествия

Уже 4 сентября мощный тайфун достигнет территории Японии

Токио, 2 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  Мощный тайфун 4 сентября достигнет западной и восточной территории Японского архипелага. Он пройдет по всей Японии и 6 числа обрушится на Хоккайдо. Его предполагаемая скорость составит 25 километров в час и будет только увеличиваться, сообщило Японское метеорологическое агентство.

По мере продвижения, тайфун будет нести с собой ураганные ветры до 55 м/с и сильные ливни.

Самые обильные осадки придутся на юго-восток страны, где может выпасть до 500 мм осадков. В горных местностях, где могут образовываться оползни и разливы рек, может потребоваться эвакуация жителей.

По прогнозу синоптиков, тайфун будет господствовать на архипелаге до 7 сентября.

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