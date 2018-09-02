На Японию в ближайшие дни обрушится тайфун

Токио, , 14:36 — REGNUM Мощный тайфун 4 сентября достигнет западной и восточной территории Японского архипелага. Он пройдет по всей Японии и 6 числа обрушится на Хоккайдо. Его предполагаемая скорость составит 25 километров в час и будет только увеличиваться, сообщило Японское метеорологическое агентство.

По мере продвижения, тайфун будет нести с собой ураганные ветры до 55 м/с и сильные ливни.

Самые обильные осадки придутся на юго-восток страны, где может выпасть до 500 мм осадков. В горных местностях, где могут образовываться оползни и разливы рек, может потребоваться эвакуация жителей.

По прогнозу синоптиков, тайфун будет господствовать на архипелаге до 7 сентября.