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Министерство окружающей среды Турции берет под контроль ситуацию в Фоче

Происшествия

Министр окружающей среды Турции Мурат Курум, прибывший с инспекционным визитом в Муглу, заявил, что загрязнение воды в порту города Фоча взято под контроль

Анкара, 2 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  В рамках инспекционного визита в Муглу министр окружающей среды Турции Мурат Курум встретился с мэром города Османом Гюрюном и губернатором Эсенгулом Чевелеком и провел с ними совместную пресс-конференцию. В ходе нее министр объяснил причины загрязнения воды в Фоче и объявил, что ситуация взята под контроль.

Как сообщает информационный портал Haberler.com, министр заявил об отправлении 80 специалистов для ликвидации возникшей проблемы. Также было объявлено о начале расследования причин происшествия. Министр отметил, что в случае вины в загрязнении воды конкретных личностей, по отношению к ним будут применены строгие штрафные санкции. Однако важнейшей целью на сегодняшний день Мурат Курум назвал скорейшую ликвидацию аварии и предотвращение распространения мазута в другие крупные порты.

В результате прорыва одного из коллекторов на очистных сооружениях района Йенифоча в 2017 году вода в Эгейском море в том районе приобрела багрово-красный оттенок. В отличие от изменения цвета воды в Босфоре, произошедшего в тот же период, как позднее оказалось, в результате продолжительных дождей, загрязнение воды в одном из крупнейших портов Сакарьи сразу вызвало отклик турецких властей.

В сентябре 2017 года проблема была устранена, но в скором времени в море сноОва стали поступать загрязняющие вещества, из-за чего в районе в качестве экстренной меры был введен запрет на судоходство.

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Политическая жизнь Турции
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