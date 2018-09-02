Министерство окружающей среды Турции берет под контроль ситуацию в Фоче

Анкара, , 12:14 — REGNUM В рамках инспекционного визита в Муглу министр окружающей среды Турции Мурат Курум встретился с мэром города Османом Гюрюном и губернатором Эсенгулом Чевелеком и провел с ними совместную пресс-конференцию. В ходе нее министр объяснил причины загрязнения воды в Фоче и объявил, что ситуация взята под контроль.

Как сообщает информационный портал Haberler.com, министр заявил об отправлении 80 специалистов для ликвидации возникшей проблемы. Также было объявлено о начале расследования причин происшествия. Министр отметил, что в случае вины в загрязнении воды конкретных личностей, по отношению к ним будут применены строгие штрафные санкции. Однако важнейшей целью на сегодняшний день Мурат Курум назвал скорейшую ликвидацию аварии и предотвращение распространения мазута в другие крупные порты.

В результате прорыва одного из коллекторов на очистных сооружениях района Йенифоча в 2017 году вода в Эгейском море в том районе приобрела багрово-красный оттенок. В отличие от изменения цвета воды в Босфоре, произошедшего в тот же период, как позднее оказалось, в результате продолжительных дождей, загрязнение воды в одном из крупнейших портов Сакарьи сразу вызвало отклик турецких властей.

В сентябре 2017 года проблема была устранена, но в скором времени в море сноОва стали поступать загрязняющие вещества, из-за чего в районе в качестве экстренной меры был введен запрет на судоходство.