НАК: В Дагестане ликвидирован главарь кизилюртовской банды Абас Хубаев

Махачкала, , 11:00 — REGNUM Национальный антитеррористический комитет (НАК) Российской Федерации подтвердил информацию о ликвидации в ходе контртеррористической операции в Дагестане главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба НАК.

Напомним, накануне в Хасавюртовском районе Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). При проведении оперативно-розыскных мероприятий в 20:10 по московскому времени в лесном массиве в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала был обнаружен находящийся в федеральном розыске участник бандитского подполья.

Сотрудники правоохранительных органов предложили ему сложить оружие и сдаться, вместо этого он открыл огонь из автоматического оружия. В ходе боестолкновения преступник был нейтрализован.

Личность преступника была установлена — им оказался бывший главарь банды Абас Хубаев. Он причастен к многочисленным нападениям на сотрудников полиции и гражданских лиц. Хубаев участвовал в нападении на сотрудников ДПС у села Сальское Кизилюртовского района в июле 2018 года.

В ходе боестолкновения никто из гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.