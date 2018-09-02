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Американка выложила в сеть видео с медведем в гамаке

Происшествия

Медведь, покачавшись в гамаке, уходит потом обратно в лес

Американка выложила в сеть видео с медведем в гамаке
Chris Favero
Мишка отдыхает

Роли, США, 2 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  Мишель Бабер из американского штата Северной Каролины выложила в популярный видеохостинг Youtube видео, на котором запечатлен медведь, качающийся в гамаке на заднем дворе её дома.

На видео видно, что гостя из леса не пугает голос хозяйки дома, которой немного не по себе из-за его визита.

Мишель Бабер также пояснила, что медведь приходит к её дому не в первый раз и, покачавшись в гамаке, уходит потом обратно в лес.

Отметим, ранее забавное видео с медведем и касатками, устроившим охоту на кижуча на Камчатке, снял российский журналист.

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