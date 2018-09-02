Американка выложила в сеть видео с медведем в гамаке

Роли, США, , 10:28 — REGNUM Мишель Бабер из американского штата Северной Каролины выложила в популярный видеохостинг Youtube видео, на котором запечатлен медведь, качающийся в гамаке на заднем дворе её дома.

На видео видно, что гостя из леса не пугает голос хозяйки дома, которой немного не по себе из-за его визита.

Мишель Бабер также пояснила, что медведь приходит к её дому не в первый раз и, покачавшись в гамаке, уходит потом обратно в лес.

Отметим, ранее забавное видео с медведем и касатками, устроившим охоту на кижуча на Камчатке, снял российский журналист.