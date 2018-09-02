В Дагестане ликвидировали главаря банды, напавшей на сотрудников ДПС

Москва, , 10:27 — REGNUM Главарь бандитской группировки был ликвидирован в ходе проведения контртеррористической операции в Дагестане 1 сентября, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

1 сентября в Хасавюртовском районе Дагестана проводилась контртеррористическая операция. В двух километрах от села Тотурбийкал был обнаружен участник бандитского подполья. Он отказался выполнять требования сотрудников правопорядка и открыл огонь. Преступник был ликвидирован в ходе скоротечного боя, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

После установления личности преступника выяснилось, что это бывший главарь бандитской группировки Абас Хубаев. В Национальном антитеррористическом комитете располагают сведениями о его причастности к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и гражданское население, в том числе к нападению на патруль ДПС в июле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля было совершено нападение на патрульную машину ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана. От полученных ранений скончались двое полицейских.