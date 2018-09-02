Марину Мексику из «Дома-2» обокрали в Москве

Москва, , 10:10 — REGNUM У бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Марины Мексики украли в Москве паспорт и водительские права, сообщает 2 сентября издание «Стархит».

По словам девушки, которые приводит издание, документы у неё вытащили из рюкзака, однако, как сказали в полиции, их можно восстановить, правда, придется заплатить штраф за утерю паспорта в размере 1500 рублей.

Паспорт Марина решила переделать в селе Развильное Ростовской области, откуда она родом. По словам бывшей участницы телешоу, если бы не это происшествие, она бы ещё не скоро посетила родное село.

Отметим, Марина Мексика пришла в телепроект «Дом-2» в 2016 году и так и не встретила там своего избранника.