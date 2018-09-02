Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
11:37:04 МСК

Марину Мексику из «Дома-2» обокрали в Москве

Происшествия

У девушки украли паспорт и водительские права

Марину Мексику из «Дома-2» обокрали в Москве
Цитата из к/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». реж Крис Коламбус. 1992. США
Карманник

Москва, 2 сентября 2018, 10:10 — REGNUM  У бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Марины Мексики украли в Москве паспорт и водительские права, сообщает 2 сентября издание «Стархит».

По словам девушки, которые приводит издание, документы у неё вытащили из рюкзака, однако, как сказали в полиции, их можно восстановить, правда, придется заплатить штраф за утерю паспорта в размере 1500 рублей.

Паспорт Марина решила переделать в селе Развильное Ростовской области, откуда она родом. По словам бывшей участницы телешоу, если бы не это происшествие, она бы ещё не скоро посетила родное село.

Отметим, Марина Мексика пришла в телепроект «Дом-2» в 2016 году и так и не встретила там своего избранника.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телешоу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить