В Афганистане при взлете загорелся военный вертолёт

Кабул, , 09:56 — REGNUM В результатет крушения военного вертолета вооруженных сил Афганистана ранения получили три человека. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает телеканал TOLO News.

Военный вертолет загорелся во время взлета на военной базе «Шахин» в афганской провинции Балх. Инцидент произошел в 7:55 по местному времени (6:55 по московскому времени) рядом с местом расквартирования армейского корпуса 209 в пригороде Мазари-Шарифа — административного центра провинции Балх.

На борту военного вертолета находились 10 военнослужащих. Трое из них в результатет инцидента получили ранения. Причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета.