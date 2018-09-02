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В Афганистане при взлете загорелся военный вертолёт

Происшествия

Пострадали трое военнослужащих

В Афганистане при взлете загорелся военный вертолёт
DVIDSHUB
Вертолет

Кабул, 2 сентября 2018, 09:56 — REGNUM  В результатет крушения военного вертолета вооруженных сил Афганистана ранения получили три человека. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает телеканал TOLO News.

Военный вертолет загорелся во время взлета на военной базе «Шахин» в афганской провинции Балх. Инцидент произошел в 7:55 по местному времени (6:55 по московскому времени) рядом с местом расквартирования армейского корпуса 209 в пригороде Мазари-Шарифа — административного центра провинции Балх.

На борту военного вертолета находились 10 военнослужащих. Трое из них в результатет инцидента получили ранения. Причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета.

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Авиапроисшествия
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