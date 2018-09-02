В США телеведущая прогноза погоды проломила голову своей коллеге

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM В США одна телеведущая проломила голову другой телеведущей из-за конфликта вокруг супруга одной из них. Об этом накануне, 1 сентября, пишет издание Charleston Gazette-Mail.

Драма разыгралась на местном телеканале WSAZ города Хантингтон (США, штат Западная Вирджиния). Ведущая прогноза погоды Челси Амбриц обвиняется в избиении и нанесении вреда здоровью своей коллеге ведущей новостей Эрике Бивенс.

Как следует из жалобы Бивенс, которую она подала в окружной суд, в результате драки с Амбриц она получила перелом костей черепа и разрыв барабанной перепонки. При этом причина конфликта не указывается.

Однако, портал FTVLive, со ссылкой на полицию Хантингтона сообщает, что причиной конфликта стала жгучая ревность.

Оказалось, что муж Бивенс Дональд пожаловался жене на то, что Амбриц якобы оказываем ему слишком назойливые знаки внимания. Бивенс решила разобраться в ситуции и потребовала от Амбриц объяснений. Однако выснение отношений переросло в драку.

Теперь Амбриц грозит тюремное заключение на срок до одного года или штраф до $500.