В ДТП со школьным автобусом на Гавайях пострадали 28 человек

Гонолулу, США, , 04:15 — REGNUM В американском штате Гавайи 28 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, передаёт Hawaii News.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Солт-Лейк на острове Оаху. Автобус с учащимися начальной школы столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

По информации издания, все пострадавшие, большинство из которых школьники, были госпитализированы. Трое из них получили серьёзные травмы, состояние остальных медики оценивают как стабильное.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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