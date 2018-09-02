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В ночном клубе в Огайо произошла стрельба

Происшествия

Инцидент произошёл во время рэп-концерта в Кливленде

Кливленд, США, 2 сентября 2018, 02:36 — REGNUM  Один человек погиб и ещё семеро пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо, передаёт CBS News.

Как сообщается, инцидент произошёл в городе Кливленде на концерте с участием рэп-исполнителей. В время выступления одного из артистов в зале произошёл конфликт, один из участников которого открыл стрельбу.

По информации телеканала, в результате стрельбы погибла 28-летняя женщина. Семь человек были доставлены в больницу. Полиция в настоящее время устанавливает личность стрелявшего.

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Происшествия в США
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