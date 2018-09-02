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В Амстердаме выходец из Афганистана напал с ножом на граждан США

Происшествия

Нападавший был задержан полицией

Амстердам, 2 сентября 2018, 01:54 — REGNUM  Два человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в Амстердаме, передаёт Associated Press.

Как сообщается, злоумышленник набросился на прохожих в районе Центрального вокзала Амстердама. Пострадавшими оказались американские туристы — информацию об этом подтвердили в посольстве США.

Нападавший был задержан полицией, при задержании он также получил ранение. Сообщается, что подозреваемый — 19-летний выходец из Афганистана. В полиции заявили, что по предварительным данным, мужчина имел «террористические мотивы».

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