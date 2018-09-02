Во время массовых протестов в Хемнице пострадали 11 человек

Хемниц, Германия, , 01:31 — REGNUM В ходе массовых протестных акций в немецком Хемнице пострадали 11 человек, сообщает Bild.

Сообщается, что во время протестных акций спасательным службам приходилось выезжать на место проведения демонстраций 17 раз. Одиннадцать человек, пострадавших в ходе протестов, были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября во время демонстраций в Хемнице произошли столкновения с полицией. Отмечается, что небольшая группа леворадикалов пыталась прорваться к ультраправым демонстрантам. Полиции пришлось пустить в ход дубинки, чтобы не допустить дальнейшего столкновения между демонстрантами и их противниками.

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