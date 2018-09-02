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Utair выплатит компенсации пассажирам Boeing, аварийно севшего в Сочи

Происшествия

В Сочи совершил аварийную посадку самолёт со 166 пассажирами на борту

Москва, 2 сентября 2018, 01:21 — REGNUM  Авиакомпания Utair выплатит денежные компенсации пассажирам самолёта Boeing 737, совершившего аварийную посадку в аэропорту Сочи, сообщила 1 сентября пресс-служба компании.

Как отмечается, Utair отправила в Сочи резервный борт для пассажиров, которые должны были отправиться в Москву на Boeing-737. Для 39 пассажиров, по их просьбе, была предоставлена гостиница.

«Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября самолёт Boeing-737−800 акиакомпании Utair, следовавший из московского аэропорта «Внуково», совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи. Авиалайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, сломал крыло и загорелся.

На борту самолёта находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате аварии пострадали 18 человек. На месте ЧП от сердечного приступа скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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